Galibiyetleri eşitledi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ile 107. kez kozlarını paylaştı. Geride kalan 106 lig mücadelesinde siyah-beyazlıların 39 galibiyeti bulunuyordu. Rakibine karşı 38 kez sahadan kazanarak ayrılan bordo-mavili ekip, dün galip gelerek sayıyı eşitledi. İki takım arasındaki 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 151 gole, Trabzonspor 126 golle karşılık verdi.

ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM ETTİ

Bordo mavililer, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 25-15 üstünlüğü bulunuyor. İki takım, Trabzon'da 53 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz devi, bu maçların 25'ini kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 10'u Papara Park'ta oynanan 53 karşılaşmada Trabzonspor 76, Beşiktaş 65 gol attı.