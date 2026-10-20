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Derbi canavarı

Mısırlı dünya yıldızı Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ı da yıktı. Perdeyi 21'de Ozan Tufan açarken, Muhammed Salah 71. dakikada Dju'nun ortasında fişi çeken isim oldu. Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü atarak krallık yarışında zirveye kuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Derbi canavarı

Süper Lig'de 8. haftanın en kritik maçında Trabzonspor, evinde konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yenerken Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah yine sahneye çıktı. Süper Lig'de 4-0 kazanılan G.Saray derbisinde hat-trick yapan ve bir de asiste imzasını atan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş karşısında da görevini yaptı. Karşılaşmanın açılış golünü 21. dakikada Ozan Tufan atarken, Muhammed Salah rakibini çok zorladı ancak ikinci yarıda açıldı. Aradığı golü de 71. dakikada tek vuruşla buldu.

GELİŞİNE HARİKA VURDU

Sol kanattan Franculino Dju'nun taşıdığı ve ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Mısırlı futbolcu, Beşiktaş kalecisi Nübel'i avlamayı başardı. Türkiye'deki derbilere kısa süre içerisinde alışan ve 2 maçta da şov yapan Muhammed Salah, Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e yükseltti. Böylece gol krallığında tek başına zirveye çıkmayı başardı. Başarılı futbolcu bu sezon ligdeki bütün maçlarda sahaya çıkarken, sadece 2 karşılaşmada gol ya da asist yapmayı başaramadı. Kalan 6 mücadelede de skor katkısı sağladı.

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