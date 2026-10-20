Bordo-mavi görsel şov

Trabzonspor taraftarı Beşiktaş derbisine çok yoğun bir ilgi gösterdi. Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen bordo- mavili taraftarlar, takımlarına büyük bir destek verdi. Mücadele öncesinde Papara Park tribünlerinde hazırlanan koreografi ise gündem oldu. Bordo-mavililer, Mısırlı süper yıldızı Muhammed Salah ile Beşiktaş'ın simgesi olan Kartal figürünü aynı görselde buluşturdu.

BÜYÜK COŞKU

Bordo-mavili taraftarlarının koreografisinde Salah'ın Kartal figürünün üzerinde tasvir edildiği görüldü. Maç boyunca susmayan trabzonsporlu futbolseverler, takımlarına cokulu tezahüratlarla destek olurken, Ozan Tufan ve Salah'ın gollerinde de adeta kendilerinden geçtiler. Trabzonsporlular, derbi galibiyetini futbolcularla doyasıya kutladı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Dev karşılaşma öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla siyah-beyazlı takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı futbolseverler, takımın kamp yaptığı otelin önünden futbolcuları, tezahüratlarla derbiye gönderdi. Siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.