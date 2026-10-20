"Birbirimiz için savaşıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis Beşiktaş galibiyeti sonrası şunları söyledi:

Soyunma odasında birlik ve aile olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Maç maç gidiyoruz. Sahada herkes birbiri için koştu ve savaştı.

Plan disiplinli olabilmekti... Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk ve biz de iyi savunduk. Futbol da oynamalısınız, her zaman böyle kazanamazsınız. Geçiş de oynamalısınız.

Beşiktaş maçı öncesi Finlandiya'ya uzun bir yolculuk yaptık. Hücumda iyi oyuncularımız var ama maç kazanmak için iyi de savunma yapmalısınız.

Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz.