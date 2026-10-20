Bir İstanbul geleneği

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'ı Papara Park'ta konuk eden Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı sürdürdüğü yenilmezlik serisini devam ettirdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'ı Papara Park'ta konuk eden Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı sürdürdüğü yenilmezlik serisini devam ettirdi. İstanbul temsilcilerine karşı son mağlubiyetini 14 Şubat 2026 tarihinde Akyazı'da Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla alan bordomavililer, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz devi bu süreçte dünkü Beşiktaş zaferi ile birlikte 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 17 kez havalandıran bordo mavili takım, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. İstanbul takımlarına karşı son yenilgisinin üzerinden 244 gün geçen Trabzonspor, dünkü galibiyetle geleneğini sürdürdü ve zirve yarışında yara almadan yoluna devam etti.