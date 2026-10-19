Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov…

Trabzonspor, savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sakatlığı hakkında açıklama yaptı

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre yıldız oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.