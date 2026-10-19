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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov…

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov…

Son dakika haberi: Trabzonspor, savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sakatlığı hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 17:42 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 17:47
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov…

Trabzonspor, savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sakatlığı hakkında açıklama yaptı

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre yıldız oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.

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