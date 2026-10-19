Trabzonspor'da dev Beşiktaş planı! Thomas Reis'tan 2 yıldıza özel talimat

Bordo-mavili ekip, zorlu Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlarken takımda hem eksiklerin sıkıntısı hem de Avrupa galibiyetinin coşkusu hakim. Trabzonspor, teknik direktörü Thomas Reis önderliğinde yenilmezlik serisini sürdürmekte kararlı.

Trabzonspor'un Avrupa mesaisinde KuPS karşısında aldığı kritik galibiyet, takımda Beşiktaş derbisi öncesi ekstra bir moral kaynağı oldu. Zorlu hafta oldukça neşeli antrenmanlarla başladı.

KuPS zaferinin sevincine şanssız bir sakatlık gölge düşürdü. Onuachu'nun sakatlanarak Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek olması teknik heyetin hücumdaki alternatiflerini azalttı.

Teknik ekip, zorlu derbi için Beşiktaş'a özel bir oyun planı hazırladı. Hafta boyunca kapalı kapılar ardındaki idmanlarda rakibin zaafları üzerine taktik provalar gerçekleştirildi.

Orta sahanın önemli isimlerinden Melih Kabasakal kırmızı kart cezalısı. Teknik heyet, uzun süren sakatlığını atlatan Folcarelli'yi bu zorlu maçta doğrudan ilk 11'de sahaya sürecek

Hücum hattının kilit isimlerinden Salah, derbide yine serbest rolde görev alacak. Thomas Reis, yıldız oyuncuya hücumu yönlendirmesi ve kilidi açması için saha içinde tam özgürlük tanıdı.

Trabzonspor Yönetimi, kritik derbi öncesi motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak adına kesenin ağzını açtı. Beşiktaş maçından alınacak galibiyet için futbolculara özel prim hazırlandı.

Takımınbaşında çıktığı maçların tamamını kazanan Reis, oyuncularına sürekli olarak bu yenilmezlik serisinin avantajını hatırlatıyor. Takım sahaya bu serinin verdiği özgüvenle çıkacak.

Derbi havasına giren Trabzonspor taraftar biletleri tamamen tüketti. Bordo-mavili yönetim ve teknik heyet, taraftar baskısını arkalarına almaları gerektiğini takıma aşıladı.

Futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı son antrenmanın ardından orta yuvarlakta kenetlenerek Beşiktaş maçı için birbirlerine galibiyet sözü verdi

GÖZLER 10'DA

Trabzonspor'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde gözler yine Muhammed Salah'ın üzerinde olacak. Takımın en skorer ismi olan Mısırlı yıldız yine golleri ve asistleriyle ön plana çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Thomas Reis her zaman olduğu gibi onu rakip savunmacıyla başa baş bırakacak hücum aksiyonları hazırladı.

TÜM TOPLAR DJU'YA

Bordo-mavililerde, Beşiktaş karşılaşması öncesinde gözler Franculino Dju'ya çevrildi. 22 yaşındaki futbolcunun, Karadeniz ekibindeki kariyeri müthiş başlamıştı. 5 maçta 4 gol atan, 1 de asist yapan Gineli oyuncu, Kartal'a karşı da takımının en büyük kozu olacak. Teknik direktör Thomas Reis, derbi çalışmalarında öğrencilerinden topu sürekli Dju ile buluşturmalarını istedi. Oyuncunun hızı, çalımı ve şutlarından faydalanmak istiyor. 22 yaşındaki forvetin, idman performansı da bir hayli yüksek.

FIRTINA'DA SARI ALARM

Trabzonspor'da bu akşam Papara Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi iki önemli oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Melih Kabasakal'ın kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maça kaptan Stefan Savic ile partneri Nwaiwu, sarı kart ceza sınırında çıkacak. İki oyuncu derbide kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacaklar. Takımın değişmezi olan iki oyuncuya teknik heyet dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Kartal'ı sahasında konuk edecek olan Trabzon'un evinde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım, Trabzon'da 52 kez karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçların 24'ünü kazandı. 15'ini kaybetti. 13 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. Fırtına 75 gol atıp 65 gol yedi.

İLK 30 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor'da Thomas Reis, ilk düdükle beraber rakip kaleye yüklenmek istiyor. Beşiktaş ilk 30 dakikada yediği 4 golle bu kategoride ilk 4'te bulunuyor. Fırtına ise ilk 30 dakikada en çok gol atan 2. takım. 7 defa ağları sarstılar.

TAKIMDA 6 EKSİK VAR

Bordo-mavililer bugün 6 futbolcusundan faydalanamayacak. Malinovskyi, Batagov, Okay, Onuachu ve Onuralp'ın sakatlıkları devam ediyor. Melih Kabasakal da kırmızı kart gördüğü için bu mücadelede cezalı.