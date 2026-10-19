CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! 'Sakatlıklar bahane değil'

Thomas Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! "Sakatlıklar bahane değil"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamadan öne çıkanlar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 19:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 19:33
Thomas Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! "Sakatlıklar bahane değil"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Thomas Reis, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Thomas Reis'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. İnanılmaz bir atmosfer var. Bu atmosferi görünce... İnsan başka daha ne ister."

Eksikler hakkında gelen soruya Thomas Reis:

"Olmayan oyuncular hakkında konuşmayı seven biri değilim. Elbette kötü bir durum sakatlıklar, eksikler ama bu tür şeyler hiçbir zaman bir bahane değil. Bugün bizimle sahada olan oyuncularımız çok güçlü. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerdir."

Bazen bu tür durumlar kolay olmuyor. Oynayacak çok fazla maç var, çok fazla değerlendirebileceğimiz boşluğunuz olmuyor ama buna alışkınız. Her zaman hazır olmaya çalışıyoruz. Umarım bugünkü taktiğimiz de maçı kazanmaya yetecektir."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor-Beşiktaş | CANLI
Italiano'dan Cerny ve Vlahovic sözleri!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
'Fon'ksiyonel ayrılık! SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti... Bakan Yardımcısı Çelik emekliliğini istedi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Leao açıklaması!
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Batagov…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! 19:29
Kıran kırana maçta kazanan Muğlaspor! Kıran kırana maçta kazanan Muğlaspor! 19:24
Italiano'dan Cerny ve Vlahovic sözleri! Italiano'dan Cerny ve Vlahovic sözleri! 19:20
Ankara Keçiörengücü deplasmanda kazandı! Ankara Keçiörengücü deplasmanda kazandı! 19:13
Trabzonspor kafilesi stadyuma hareket etti! Trabzonspor kafilesi stadyuma hareket etti! 18:26
Trpisovsky: Lukaku’ya 1 santimetre saha bırakmamalısınız Trpisovsky: Lukaku’ya 1 santimetre saha bırakmamalısınız 18:08
Daha Eski
Akyazı'da 11'ler belli oldu! Akyazı'da 11'ler belli oldu! 17:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Batagov… Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Batagov… 17:41
Beşiktaş'ın yıldızı için sıraya girdiler! Beşiktaş'ın yıldızı için sıraya girdiler! 12:53
Tottenham-Coventry City maçı bilgileri Tottenham-Coventry City maçı bilgileri 13:19
Boca Juniors'un seçim kozu G.Saraylı yıldız! Boca Juniors'un seçim kozu G.Saraylı yıldız! 14:02
Türk yıldızlar için NBA yeni sezonu başlıyor Türk yıldızlar için NBA yeni sezonu başlıyor 14:08