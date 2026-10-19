Thomas Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! "Sakatlıklar bahane değil"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Thomas Reis, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Thomas Reis'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. İnanılmaz bir atmosfer var. Bu atmosferi görünce... İnsan başka daha ne ister."

Eksikler hakkında gelen soruya Thomas Reis:

"Olmayan oyuncular hakkında konuşmayı seven biri değilim. Elbette kötü bir durum sakatlıklar, eksikler ama bu tür şeyler hiçbir zaman bir bahane değil. Bugün bizimle sahada olan oyuncularımız çok güçlü. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerdir."

Bazen bu tür durumlar kolay olmuyor. Oynayacak çok fazla maç var, çok fazla değerlendirebileceğimiz boşluğunuz olmuyor ama buna alışkınız. Her zaman hazır olmaya çalışıyoruz. Umarım bugünkü taktiğimiz de maçı kazanmaya yetecektir."