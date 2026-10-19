Süper Lig'de Muhammed Salah tufanı! Gol krallığında zirveye yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bordo-mavili ekibin 2. golünü kaydeden Muhammed Salah, Trendyol Süper Lig'de 8 gole ulaşarak gol krallığında da zirveye yükseldi.
DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ
Galatasaray filelerine 3 gol, Beşiktaş'a ise 1 gol kaydeden Muhammed Salah, derbidelerde 5 gole direkt etki etti.
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
Muhammed Salah: 8 gol
Vedat Muriç: 7 gol
Eldor Shomurodov: 7 gol
Gift Orban: 7 gol
Victor Osimhen: 6 gol
Dusan Vlahovic: 6 gol