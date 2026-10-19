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Anasayfa Trabzonspor Süper Lig'de Muhammed Salah tufanı! Gol krallığında zirveye yükseldi

Süper Lig'de Muhammed Salah tufanı! Gol krallığında zirveye yükseldi

Derbide Beşiktaş filelerini havalandıran Trabzonspor'un süper yıldızı Muhammed Salah, gol krallığında zirveye yükseldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 22:07
Süper Lig'de Muhammed Salah tufanı! Gol krallığında zirveye yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bordo-mavili ekibin 2. golünü kaydeden Muhammed Salah, Trendyol Süper Lig'de 8 gole ulaşarak gol krallığında da zirveye yükseldi.

DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray filelerine 3 gol, Beşiktaş'a ise 1 gol kaydeden Muhammed Salah, derbidelerde 5 gole direkt etki etti.

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

Muhammed Salah: 8 gol

Vedat Muriç: 7 gol

Eldor Shomurodov: 7 gol

Gift Orban: 7 gol

Victor Osimhen: 6 gol

Dusan Vlahovic: 6 gol

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