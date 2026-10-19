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Anasayfa Trabzonspor Şenol Güneş'ten Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sözleri!

Şenol Güneş'ten Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Son olarak iki takımda da çok önemli başarılara imza atan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'ten bu karşılaşma öncesi dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 12:41
Şenol Güneş'ten Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavililerin taraftarı önünde oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde eski A Milli Futbol Takımı, Trabzonspor ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmaya dair değerlendirmeler yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlenen 3. TÜRKSOY Gençlik Forumu'nda gençlerle bir araya gelen Güneş, kendisine yöneltilen Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu.

"TARAFSIZ BAKIYORUM"

Derbiyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Trabzonspor - Beşiktaş maçına tarafsız bakıyorum. Trabzonspor sahasında olduğu için kazanmaya yakın görüyorum." ifadelerini kullandı.

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