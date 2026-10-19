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Reis rekor peşinde

Bordo-mavililerin Alman hocası ligde Galatasaray ve Samsunspor galibiyetleri görmüştü. Fırtına, Beşiktaş’ı yenerse ilk üç lig maçını da kazanan ilk yabancı teknik direktör olacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Reis rekor peşinde

Karadeniz ekibi, Thomas Reis'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından vites artırdı. Ligde G.Saray ve Samsun'u deviren Alman hocanın öğrencileri, Konferans Ligi'ne de farklı KuPS galibiyetiyle başladı. Deneyimli çalıştırıcı şimdi gözünü Beşiktaş karşılaşmasına çevirirken hedefi yine 3 puan olacak. Trabzon'un bu karşılaşmayı da galip tamamlaması halinde Reis adını tarihe yazdıracak. Fırtına'nın başında çıktığı ilk üç Süper Lig maçını da kazanan bir yabancı hoca bulunmuyor. Reis şu an bunun eşiğinde. Takımının, Kartal'dan 3 puan alması halinde deneyimi teknik adam Trabzon tarihinde bir ilki başarmış olacak. Karadeniz ekibinde bugüne kadar Jürgen Sundermann, Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze ve Eddie Newton görev yapan yabancı hocalar oldu. Hiçbiri art arda ilk üç Süper Lig maçını kazanamadı.

UYARILARDA BULUNDU

Thomas Reis, Beşiktaş karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Alman çalıştırıcı "Bu maç iki takım için de çok önemli. Beşiktaş şu anda ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Kolay olmayacağını siz de benim gibi biliyorsunuz. Bunun için 90 dakika boyunca taktik disiplinden kopmayın. Acele etmeyin, fazla duygusal oynamayın. Bu maçı alırsak önümüz çok açılacak" ifadelerini kullandı.

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