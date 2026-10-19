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Anasayfa Trabzonspor Ernest Muçi: Beşiktaş önemli bir rakibimiz!

Ernest Muçi: Beşiktaş önemli bir rakibimiz!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ernest Muçi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 22:51 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 23:02
Ernest Muçi: Beşiktaş önemli bir rakibimiz!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ernest Muçi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün bizim adımıza önemli bir maçtı, Beşiktaş'ın ligde önemli bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Taraftarlarımızın önünde kazandığımızdan dolayı gayet mutluyuz.

Tabii ki bunlar önemli maçlar ama günün sonunda her maç kazanan tarafa 3 puan getiriyor. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk.

Şimdi önümüzde Konferans Ligi var, buna odaklanmamız gerekiyor.

Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Bu sene iyi bir başarı yakalayacak bir takımımız olduğuna inanıyorum."

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