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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Efsane savunmacı Cannavaro'dan Muhammed Salah'a övgü dolu sözler! 'Beni de çalımlardı'

Efsane savunmacı Cannavaro'dan Muhammed Salah'a övgü dolu sözler! "Beni de çalımlardı"

İtalyan futbolunun unutulmaz stoperi Cannavaro, On Sport’a konuştu. Efsane isim “Salah büyük yetenek. Şanslıyım ki onunla aynı dönemde oynamadım. Beni de çalımlardı” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Efsane savunmacı Cannavaro'dan Muhammed Salah'a övgü dolu sözler! "Beni de çalımlardı"
Fırtına'nın yıldız oyuncusu Muhammed Salah'a herkes hayran... 2006'da Altın Top kazanan savunma oyuncusu, Mısır'da On Sport'un konuğu oldu. Unutulmaz defansa "Salah ile aynı dönemde oynasanız seni geçebilir miydi" sorusu yöneltildi. Cannavaro "Salah çok büyük bir yetenek. Onunla aynı dönemde forma giymediğim için şanslıyım. Ve evet soruna gelirsek, o beni de çalımlardı" cevabını verdi. Cannavaro, Salah için şu ifadeleri kullandı: "İtalya Ligi'nde Fiorentina ve Roma formasıyla onu izlediğimde hayran kalmıştım. Liverpool'da Jürgen Klopp yönetiminde kendisini daha da geliştirdi. Çok yönlü, eksiksiz bir futbolcu haline geldi. Son dönemin en iyi hücum oyuncularından biri. Onun büyük gelişimine tanık olmak ve sahada izlemek büyük bir keyif."
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