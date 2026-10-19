Dönüşe hazırlanıyor

Karadeniz ekibinde orta saha oyuncusu Malinovskyi sakatlığının ardından Belçika'da operasyon geçirmişti. Deneyimli futbolcu, rehabilitasyon programı dahilinde salonda çalışmalara başladı. 2 hafta önce bıçak altına yatan Malinovskyi için 6-8 haftalık bir geri dönüş süreci ön görülmüştü. Teknik direktör Thomas Reis tam hazır olmadan onu kadroya almayı düşünmüyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Karadeniz ekibinde orta saha oyuncusu Malinovskyi sakatlığının ardından Belçika'da operasyon geçirmişti. Deneyimli futbolcu, rehabilitasyon programı dahilinde salonda çalışmalara başladı. 2 hafta önce bıçak altına yatan Malinovskyi için 6-8 haftalık bir geri dönüş süreci ön görülmüştü. Teknik direktör Thomas Reis tam hazır olmadan onu kadroya almayı düşünmüyor.