Chibuike Nwaiwu: Herhangi bir sakatlık problemim olduğunu söyleyemeyiz!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Chibuike Nwaiwu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Herhangi bir sakatlık problemim olduğunu söyleyemeyiz. Herhangi bir şey de hissetmedim.

Az gol yememizin sebeplerinden bir tanesinin, takım olarak çalışmış olduğumuz formasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Kalecimiz de bu konuda bize çok yardımcı oluyor.

Defansif anlamda da öndeki oyuncular dâhil tüm futbolcularımız durumları takip ediyor; arka bölgedeki defans oyuncularımız, kalecilerimiz ve tüm takım arkadaşlarımız birbirine yardımcı oluyor. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve şu ana kadar çok az gol yedik."