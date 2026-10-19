Andre Onana kalede devleşti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavili ekibin kalecisi Andre Onana kurtarışlarıyla fark yarattı.
10. dakikada Olaitan'ın ceza sahasında vurduğu kafayı köşeden çıkardı.
41. dakikada ise Leandro Trossard'ın ceza sahasının köşesinden yaptığı plaseyi kornere çeldi.
İŞTE O POZİSYONLAR: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
🧤 Junior Olaitan'ın kafa vuruşunda, Andre Onana gole izin vermedi. #TSvBJK #beINSPORTS https://t.co/lgHnIrsQbD— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 19, 2026
🥅 Leandro Trossard'ın klas şutunda Andre Onana'dan dönen topta, Amir Murillo direğe takıldı. #TSvBJK #beINSPORTS https://t.co/zp239lzATH— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 19, 2026
🧤 Karşılaşmadaki yedinci kurtarışının ardından Trabzonspor tribünleri Andre Onana'yı onurlandırıyor! #TSvBJK #beINSPORTS https://t.co/tBZVIv2Rdy— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 19, 2026