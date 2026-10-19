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Anasayfa Trabzonspor Andre Onana kalede devleşti!

Andre Onana kalede devleşti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bordo mavililer'de ilk yarıda kaleci Onana kurtarışlarıyla maça damga vurdu. İşte o pozisyonlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 21:09 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 22:15
Andre Onana kalede devleşti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavili ekibin kalecisi Andre Onana kurtarışlarıyla fark yarattı.

10. dakikada Olaitan'ın ceza sahasında vurduğu kafayı köşeden çıkardı.

41. dakikada ise Leandro Trossard'ın ceza sahasının köşesinden yaptığı plaseyi kornere çeldi.

İŞTE O POZİSYONLAR:

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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