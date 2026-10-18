Reis’in KuPS maçı motivasyon konuşması ortaya çıktı: Türk takımları puan alamadı. Türkiye’ye bize güvenebileceklerini göstermemiz için büyük fırsat
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Thomas Reis'in KuPS maçı öncesi soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı. Alman hocanın, KuPS sınavı öncesi "Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türk takımları Avrupa'da puan alamadı. Tüm Türkiye'ye bize güvenebileceklerini göstermemiz için büyük bir fırsat bu. Kolay olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; uzun bir yolculuk, özel bir saha ve farklı bir havadayız. Ancak şunu unutmayın: Bu takımın kalitesi çok yüksek. Çıkın ve kazanın" dediği ortaya çıktı.