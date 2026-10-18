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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 20:55
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda, tedavisi süren Onuachu ve Malinovski katılmadı. Yarınki karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Melih Kabasakal da forma giyemeyecek.
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