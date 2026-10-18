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Anasayfa Trabzonspor ‘Ben hâlâ aynı Salah’ım’

‘Ben hâlâ aynı Salah’ım’

Fabinho, takım arkadaşı Muhammed Salah ile arasında geçen unutulmaz diyaloğu paylaştı. Brezilyalı futbolcu, KuPS maçı sonrası yanına gittiği Mısırlı yıldıza, "Hey Salah, neden gol atmayı ve cesurca oynamayı bırakamıyorsun?" diye sorduğunu belirtti. Salah'ın gülümseyerek, "Eskiden kim olduğumu hatırlamıyor musun? Ben hala o aynı Salah'ım" dediğini aktardı. Fabinho ile Salah, Liverpool'da da takım arkadaşıydı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
‘Ben hâlâ aynı Salah’ım’
Fabinho, takım arkadaşı Muhammed Salah ile arasında geçen unutulmaz diyaloğu paylaştı. Brezilyalı futbolcu, KuPS maçı sonrası yanına gittiği Mısırlı yıldıza, "Hey Salah, neden gol atmayı ve cesurca oynamayı bırakamıyorsun?" diye sorduğunu belirtti. Salah'ın gülümseyerek, "Eskiden kim olduğumu hatırlamıyor musun? Ben hala o aynı Salah'ım" dediğini aktardı. Fabinho ile Salah, Liverpool'da da takım arkadaşıydı.
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