CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis Trabzonspor'un çehresini değiştirdi! 'Hızır' gibi yetişti

Thomas Reis Trabzonspor'un çehresini değiştirdi! 'Hızır' gibi yetişti

Trabzonspor, Thomas Reis öncesinde 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Alman hocanın gelişiyle Fırtına’nın çehresi de değişti. 3 maçta 3 galibiyet alırken, 11 gol kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Thomas Reis Trabzonspor'un çehresini değiştirdi! 'Hızır' gibi yetişti

Bordo-mavililer sezona şehrin önemli değerlerinden Fatih Tekke ile başlamıştı. Ligde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Avrupa Ligi play-off'larında da Ferencvaros'a 2 karşılaşmayı da kaybederek Konferans Ligi'ne gitmişti. Tekke ile yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen Thomas Reis kısa sürede Trabzonspor'un çehresini değiştirdi. Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık maçla görevine başlayan Alman çalıştırıcı ardından Karadeniz derbisinde Samsunspor'a karşı 3-0'lık galibiyet görmüştü. Reis'ın Fırtına'sı Avrupa'da da esti. Bordomavililer, son olarak önceki gün Kuopio'yu 4-2'lik skorla devirdi. Reis döneminde Karadeniz ekibi 3 maçta 3 galibiyet aldı. 11 gol attı. Sadece 2 gol yedi. Şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi. Reis'in Trabzonspor'unun bir sonraki rakibi Beşiktaş.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı!
Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında...
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na “Alnını karışlarım” çıkışı: Kılıçdaroğlu destekçilerinden “Aklan da gel” yanıtı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanyollar Asensio'nun peşine düştü!
Yıldız isim, Ugochukwu'nun yerine gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği-G.Saray maçı öncesi tüm detaylar! G.Birliği-G.Saray maçı öncesi tüm detaylar! 06:35
Aslan'ın Oulai ısrarı Aslan'ın Oulai ısrarı 06:18
Avrupa'da Türk gecesi Avrupa'da Türk gecesi 00:58
Tosun: F.Bahçe hataydı Tosun: F.Bahçe hataydı 00:54
Orkun Kökçü’den kötü haber geldi Orkun Kökçü’den kötü haber geldi 00:52
Eyüp’e transfer yasağı Eyüp’e transfer yasağı 00:49
Daha Eski
Başkent'te parola galibiyet! G.Saray'ın 11'i... Başkent'te parola galibiyet! G.Saray'ın 11'i... 00:06
Lille'de G.Saray maçı öncesi büyük şok! Lille'de G.Saray maçı öncesi büyük şok! 00:07
Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! 00:07
Anadolu Efes EuroLeague'de galibiyeti hatırladı Anadolu Efes EuroLeague'de galibiyeti hatırladı 00:07
G.Saray'ın G.Birliği maçı kadrosu açıklandı! G.Saray'ın G.Birliği maçı kadrosu açıklandı! 00:07
Beşiktaş evinde Bayern Münih'i devirdi! Beşiktaş evinde Bayern Münih'i devirdi! 00:07