Thomas Reis Trabzonspor'un çehresini değiştirdi! 'Hızır' gibi yetişti

Bordo-mavililer sezona şehrin önemli değerlerinden Fatih Tekke ile başlamıştı. Ligde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Avrupa Ligi play-off'larında da Ferencvaros'a 2 karşılaşmayı da kaybederek Konferans Ligi'ne gitmişti. Tekke ile yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen Thomas Reis kısa sürede Trabzonspor'un çehresini değiştirdi. Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık maçla görevine başlayan Alman çalıştırıcı ardından Karadeniz derbisinde Samsunspor'a karşı 3-0'lık galibiyet görmüştü. Reis'ın Fırtına'sı Avrupa'da da esti. Bordomavililer, son olarak önceki gün Kuopio'yu 4-2'lik skorla devirdi. Reis döneminde Karadeniz ekibi 3 maçta 3 galibiyet aldı. 11 gol attı. Sadece 2 gol yedi. Şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi. Reis'in Trabzonspor'unun bir sonraki rakibi Beşiktaş.
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