Salah-Dju korkutucu

Bordo-mavililerin şu ana kadar olan başarısında Muhammed Salah ve Franculino Dju'nun payı büyük. Yönetimin en çok yatırım yaptığı iki isim de sahada bunun karşılığını fazlasıyla veriyor. Mısırlı yıldız sezona fırtına gibi başlamıştı, öyle de devam ediyor. Son olarak Kuopio deplasmanında 1 gol, 1 asist üreterek maçın yıldızı olmayı başardı. Salah güçlü aurası ile sadece saha içinde değil saha dışında da bir ikon. Attığı goller viral, yaylada oturduğu taş turizmin merkezi oluyor. Şehirde tam anlamıyla Salah çılgınlığı yaşanıyor. Karadeniz ekibi onun sayesinde forma satışlarında da rekor üzerine rekor kırıyor.

ÇABUK UYUM SAĞLADI

Muhammed Salah gibi Franculino Dju da bordo-mavili takıma hemen uyum sağladı. Teknik direktör Thomas Reis'ın çok güvendiği genç forvet, geçen sezonun gol kralı Paul Onuachu'dan formayı kaptı. Gollerini sıralamayı sürdürüyor. Ligde 2 defa ağları sarsmıştı. Üstüne Kuopio filelerine 2 gol daha bıraktı. Salah (8) ve Dju (4) kısa sürede toplamda 12 gole ulaştılar. Beşiktaş derbisinde de 11'de olacaklar. Bordo-mavililerin hocası Thomas Reis, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde iki oyuncusuna çok güveniyor. İkilinin atacağı gollerle hanelerine bir 3 puan daha yazdırmak istiyorlar.

'EN'LERİN ADAMI

Muhammed Salah, bordo-mavili formayı giydiğinden beri yaptıklarıyla göz kamaştırıyor. Galatasaray'a karşı hat-trick yapan ilk Trabzonsporlu olan tecrübeli krampon aynı zamanda Süper Lig'de bir maçta 3 gol birden atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçmişti. İlk 7 lig maçında 10 gole doğrudan katkısıyla da bunu başaran ilk oyuncu ünvanını eline geçirdi. Salah, 2000-01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ilk 3 iç saha maçının hepsinde gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Son olarak da Kuopio maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

10'UN İÇİN GELDİLER

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah her gittiği yerde büyük ilgi görüyor. Tampere'de oynanan Kuopio maçında da gözler 10'un üzerindeydi. Finlandiya basını Salah'ı izlemeye gelenlerin stadı doldurduğunu yazdı.