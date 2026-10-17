Pina göz kamaştırdı

Karadeniz ekibinde Wagner Pina, Kuopio maçının yıldızlarından oldu. Karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan başarılı sağ bek attığı 42 pasın 40'ında topu takım arkadaşlarıyla buluşturdu. Savunmadaki görevlerini kusursuz olarak yerine getirirken yakaladığı yüzde 95'lik pas oranıyla hücuma da değerli katkı verdi. Maç sonu Reis tebrik etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Karadeniz ekibinde Wagner Pina, Kuopio maçının yıldızlarından oldu. Karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan başarılı sağ bek attığı 42 pasın 40'ında topu takım arkadaşlarıyla buluşturdu. Savunmadaki görevlerini kusursuz olarak yerine getirirken yakaladığı yüzde 95'lik pas oranıyla hücuma da değerli katkı verdi. Maç sonu Reis tebrik etti.