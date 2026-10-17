PFDK’dan ağır fatura

Samsunspor-Trabzonspor müsabakasının disiplin faturası belli oldu. PFDK, Trabzonspor taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle bordo-mavili kulübe 280 bin TL para cezası kesti. Ayrıca kötü tezahürat bu sezon 4. defa tekrarlandığı için de 500 bin TL ekstra ceza verildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Samsunspor-Trabzonspor müsabakasının disiplin faturası belli oldu. PFDK, Trabzonspor taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle bordo-mavili kulübe 280 bin TL para cezası kesti. Ayrıca kötü tezahürat bu sezon 4. defa tekrarlandığı için de 500 bin TL ekstra ceza verildi.