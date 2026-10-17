Odağımız Beşiktaş maçı

Fırtına'nın hocası Thomas Reis, Kuopio'yu deplasmanda yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını ancak bunu unutup hemen Beşiktaş maçını düşünmeye başladıklarını belirtti. Reis "Bu maçtan dolayı çok yorgunuz. Artık Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız, o maça odaklanacağız. Bu tür maçlardan galip gelmek daha fazla özgüvenli olmanızı sağlıyor. Beşiktaş iyi ve güçlü bir takım ama iç sahada oynayacağız. En iyimizi vermeye çalışacağız. Onları da yenersek iddiamız daha da artacak" diye konuştu.

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Thomas Reis, Urbain Braems'in ardından Avrupa Kupaları'nda Trabzonspor'un başındaki ilk maçına deplasmanda çıkıp galip gelen ikinci yabancı teknik direktör oldu.