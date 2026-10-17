Melih’e 1 maç ceza verildi

PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal'ı da cezalandırdı. Samsunspor müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle kurula sevk edilen oyuncuya, eylemi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 33 bin 500 TL para cezası verildi. Melih, Beşiktaş ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal'ı da cezalandırdı. Samsunspor müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle kurula sevk edilen oyuncuya, eylemi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 33 bin 500 TL para cezası verildi. Melih, Beşiktaş ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.