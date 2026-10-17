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Kulübeye baktı penaltıyı çıkardı

Fırtına’nın Kuopio’yu yendiği maçın kırılma anı Onana’nın kurtardığı penaltıydı. Parzyszek topun başına geçince kulübeden nereye vuracağının bilgisi geldi. Deneyimli eldiven de gole engel oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Kulübeye baktı penaltıyı çıkardı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Kuopio deplasmanında Andre Onana'nın kurtardığı penaltının arkasından bir plan çıktı. Skor 3-1 Trabzonspor'un lehineyken çalınan penaltı gol olsa fark 1'e inecekti. Topun başına Piotr Parzyszek gelince Andre Onana gözünü yedek kulübesine çevirdi. Kaleci antrenörü Marco Knoop, yedek kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'a bir kağıt uzattı. Bu kağıtta, Kuopiolu futbolcuların penaltı vuruşlarında hangi köşeyi tercih ettiğine dair notlar yer alıyordu. Onana, yedeği Ahmet Doğan'dan aldığı bilgi doğrultusunda sağına doğru yattı ve penaltı vuruşunu kurtardı. Kurtarışın ardından Knoop ve Ahmet Doğan büyük sevinç yaşadı. Onana da kulübeyi göstererek kurtarışında büyük pay sahibi olan KnoopDoğan ikilisine teşekkür etti.

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Onana bu sezon, Amed maçında Diagne'nin penaltısını kurtarmıştı. Önceki gün de Parzyszek'e şans tanımadı.

KUPALARI İSTİYORUZ

Andre Onana, Kuopio galibiyeti sonrasında önemli mesajlar verdi. Kamerunlu eldiven "Bu turnuvayı olabilecek en üst seviyede bitirmeye çalışıyoruz. Bu seviyede oynamış birçok oyuncumuz var. Ben, Fabinho, Savic, Onuachu ve Salah gibi. Diğer oyuncularımız da gerçekten harika oyuncular. Bizden beklenen burada başarılı olabilmek, en üst sıralarda yer alabilmek ve kupalar kazanmak. Elbette futbol bazen anları seçer, futbol kazananları da seçer. Biz de kazananlardan olmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz" dedi.

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