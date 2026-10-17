Franculino 3. isim oldu

Karadeniz ekibinde daha önce iki futbolcu, Avrupa Kupası'nda bir deplasman maçında 2 gol ve üstünü atabilmişti. Ekuban ve Pedro Henrique'den sonra Franculino Dju bunu başaran 3. yabancı oyuncu oldu. Franculio'nun bordo-mavili formayla 5 maçta 4 golü 2 de asisti bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisinde de takımın önemli kozu olacak.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Karadeniz ekibinde daha önce iki futbolcu, Avrupa Kupası'nda bir deplasman maçında 2 gol ve üstünü atabilmişti. Ekuban ve Pedro Henrique'den sonra Franculino Dju bunu başaran 3. yabancı oyuncu oldu. Franculio'nun bordo-mavili formayla 5 maçta 4 golü 2 de asisti bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisinde de takımın önemli kozu olacak.