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Anasayfa Trabzonspor Bouchouari: Ben hazırım

Bouchouari: Ben hazırım

Kuopio karşısında takımın en iyilerinden olan Bouchouari güçlü mesaj verdi. Başarılı orta saha oyuncusu "Sakatlıklar yaşadım ancak hepsini geride bıraktım. Tamamen hazırım. Konferans Ligi'nde güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Buradaki en güçlü takımlardan biri olduğumuzu biliyoruz. Yolun sonuna kadar gitmeye kararlıyız" diye konuştu. Bouchouari statü gereği Süper Lig maçlarında forma giyemiyor. Yalnızca Türkiye Kupası ve Avrupa'da oynayabiliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Bouchouari: Ben hazırım
Kuopio karşısında takımın en iyilerinden olan Bouchouari güçlü mesaj verdi. Başarılı orta saha oyuncusu "Sakatlıklar yaşadım ancak hepsini geride bıraktım. Tamamen hazırım. Konferans Ligi'nde güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Buradaki en güçlü takımlardan biri olduğumuzu biliyoruz. Yolun sonuna kadar gitmeye kararlıyız" diye konuştu. Bouchouari statü gereği Süper Lig maçlarında forma giyemiyor. Yalnızca Türkiye Kupası ve Avrupa'da oynayabiliyor
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