REHA KAPSAL - BİLİYORLARMIŞ! Teknik direktör Reis, KuPS maçına; cezalar, sakatlık ve bazı oyuncuları rotasyona sokarak farklı bir oyuncu dizilişi ile başladı. Tabii ki buna rağmen tek düşünce her zaman ver her yerde olduğu gibi 3 puandı. Çünkü bu kulvarda hedef sonuna kadar gitmek ve kupayı kazanmak. Peki bunun için eldeki kadro yeterli mi ve bunu başaracak potansiyel var mı? Bence kesinlikle var. Yalnız hayal kurduran değil; o hayali yaşatacak oyuncu kadrosu oluşturulmuştur.