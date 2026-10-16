Reis ile yıkıp geçiyor

Trabzonspor, Thomas Reis ile tam anlamıyla şaha kalktı. Alman teknik direktör ile çıktığı ilk maçta Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yenen Karadeniz devi, KuPS Kuopio maçını da kazanarak üst üste üçüncü resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. En son 1 Ağustos 2024 tarihinde Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

ÇOK ATIYOR, İLK KEZ GOL YEDİ

Dünkü galibiyet ile birlikte 804 gün sonra Avrupa'da maç kazandı ve büyük hasreti bitirdi. Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a sahasındaki ilk maçta 1-0, deplasmanda ise 4-0 kaybetti. Bordo mavililer ayrıca Thomas ile çok gol atan ve az yiyen bir takım hüveyitine de büründü. Alman hoca ile çıktığı 3 maçta 11 gol atan Karadeniz devi, dün ilk kez topu filelerinden çıkardı. (2 gol). Rakiplerine gözdağı veren Fırtına, Reis ile tırmanıyor.

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Fırtına, Konferans Ligi'nde 9. maçına çıktı ve ikinci galibiyetini elde etti.

158. MAÇTA 57. ZAFER

Karadeniz devi, Avrupa kupalarındaki 158. maçına dün çıktı. Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu mağlup ederek 57'nci galibiyeti aldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 197 gol atarken kalesinde 215 gol gördü.

PİNA'DAN İKİNCİ ASİST GELDİ

Bordo mavililerin sağ beki Pina dün KuPS maçında harika bir performans sergiledi. 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı savunma oyuncusu Dju'nun golünün pasını verdi ve bu sezonki ikinci asistine imza attı.

BATİSTA MENDY 417 GÜN SONRA

Ligde yabancı kontenjanı nedeniyle oynayamayan ancak UEFA listesine bildirilen Mendy, KuPS maçıyla birlikte 417 gün sonra formayı giydi. Son resmi karşılaşmasına 24 Ağustos 2025'te Antalya maçıyla çıkan Fransız oyuncu, daha sonra kiralandığı Sevilla'dan geri dönmüştü.

6 FARKLI İSİMLE SAHAYA ÇIKTI

Fırtına, KuPS karşısında Samsun maçının ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla çıktı. Beşiktaş derbisini düşünen Reis; Fabinho, Muçi, Dju'yu yedek bıraktı. Savic ile Mustafa sakattı, Nwaiwu ise cezalıydı. Bu isimlerin yerine Mendy, Samet, Cenk, Bouchouari, Ozan ve Onuachu oynadı.

GEÇİLMEZ KALE ANDRE ONANA

Süper Lig'de dört büyük takımın kalecileri arasında yüzde 85'lik kurtarış oranıyla ilk sırada yer alan Onana dün penaltı kurtardı. Kamerunlu eldiven, skor 2-1'ken Parzyszek'ın penaltısında geçit vermedi.