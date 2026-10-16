Reis: her şey iyi gidiyor

Bordo-mavili takımın hocası Thomas Reis, Kuopio karşısında aldıkları galibiyet sonrasında mutlu olduklarını belirtti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Bordo-mavili takımın hocası Thomas Reis, Kuopio karşısında aldıkları galibiyet sonrasında mutlu olduklarını belirtti. Alman çalıştırıcı şunları söyledi: "Bireysel kalitesi yüksek bir kadromuz var. Şu an her şey iyi gidiyor. Kazanmak kolay değildi. Suni çim ve farklı bir hava durumunda oynadık. Uzun bir yolculuk sonrasında buraya ulaştık. Buna rağmen gayet iyi mücadele ettik. Doğru zamanda golleri bulduk. 3-0 olduktan sonra maç bitti sandık. Penaltı gol olsaydı maç farklı noktaya gidebilirdi. Onana penaltıyı kurtarınca maçın gidişatı tamamen bize döndü. Savunma ve hücumda beraber hareket ettik. Kazandığımız için mutluyuz. Onuachu da umarım kısa sürede aramıza döner."