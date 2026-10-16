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Anasayfa Trabzonspor Onuachu önce attı sonra çıktı

Onuachu önce attı sonra çıktı

Trabzonspor, Kuopio karşısında maça adeta golle başladı. 3. dakikada savunma arkasına çok iyi koşu atan Paul Onuachu, Muhammed Salah'tan aynı güzellikte bir pas aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Onuachu önce attı sonra çıktı
Trabzonspor, Kuopio karşısında maça adeta golle başladı. 3. dakikada savunma arkasına çok iyi koşu atan Paul Onuachu, Muhammed Salah'tan aynı güzellikte bir pas aldı. Nijeryalı forvet karşı karşıya net bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı. Ancak Onuachu için maç fazla uzun sürmedi. Dakikalar 9'u gösterirken bacağını göstererek değişiklik istedi. Yerini Franculino Dju'ya bıraktı. Beşiktaş maçı öncesinde sakatlık durumu bugünkü MR sonrası belli olacak.
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