Müthiş destek verdiler

Fırtına, Tampere'de yalnız kalmadı. Avrupa'da yaşayan Trabzonsporlular Kuopio karşılaşmasında kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Maç öncesi başlayan tezahüratlar karşılaşma boyunca da devam etti. Karadeniz ekibi mücadeleyi adeta Papara Park'ta oynadı. Futbolcular destekleri için taraftara teşekkür etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Fırtına, Tampere'de yalnız kalmadı. Avrupa'da yaşayan Trabzonsporlular Kuopio karşılaşmasında kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Maç öncesi başlayan tezahüratlar karşılaşma boyunca da devam etti. Karadeniz ekibi mücadeleyi adeta Papara Park'ta oynadı. Futbolcular destekleri için taraftara teşekkür etti.