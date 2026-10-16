Hakemden güldüren hata

Trabzonspor'un Kuopio ile oynadığı karşılaşmada Maltalı hakem İshmael Barbara komik bir hata yaptı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'un Kuopio ile oynadığı karşılaşmada Maltalı hakem İshmael Barbara komik bir hata yaptı. İlk yarıda bir ikili mücadelede Finlandiya ekibinden Piotr Parzyszek'e sarı kart gösterdi ardından da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Ancak Polonyalı futbolcunun sarı kartı yoktu. Yardımcılarının uyarısıyla hatasından dönen Barbara kırmızı kartı iptal etti.