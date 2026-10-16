Dju’dan gollere devam

Bordo-mavili ekibin forveti Franculino Dju tabelaya oynamaya devam ediyor. Genç yıldız, Süper Lig'de 4 maçta 2 gol, 1 asistle oynuyordu. Konferans Ligi'nde de Midtjylland formasıyla 2 golü bulunuyordu. Dün de Kuopio ağlarını 2 defa sarsmayı başardı. Beşiktaş derbisinde de teknik direktör Reis'ın en büyük kozlarından biri olacak.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Bordo-mavili ekibin forveti Franculino Dju tabelaya oynamaya devam ediyor. Genç yıldız, Süper Lig'de 4 maçta 2 gol, 1 asistle oynuyordu. Konferans Ligi'nde de Midtjylland formasıyla 2 golü bulunuyordu. Dün de Kuopio ağlarını 2 defa sarsmayı başardı. Beşiktaş derbisinde de teknik direktör Reis'ın en büyük kozlarından biri olacak.