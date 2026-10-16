Derbiyi Cihan Aydın yönetecek

Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini Cihan Aydın yönetecek. Karadeniz devi, Bursa bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi. Aydın en çok Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbide düdük çalmıştı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini Cihan Aydın yönetecek. Karadeniz devi, Bursa bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi. Aydın en çok Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbide düdük çalmıştı.