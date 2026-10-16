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Bır Salah masalı

Konferans Ligi’nde Fırtına’nın Kuopio’yu deplasmanda devirdiği maçta Salah şov vardı. Onuachu’ya asist yaptı, attığı golde de topu 90’a astı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Bır Salah masalı

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 puanla başlarken gecenin kahranamı Muhammed Salah oldu... 34 yaşındaki yıldız oyuncu, santrayla beraber kalitesini ortaya koydu. Dakikalar 3'ü gösterirken sağ kanatta buluştuğu topu tekte Paul Onuachu'ya oynadı. Nijeryalı forveti rakip kaleci Barbara ile karşı karşıya bıraktı. Onuachu da rahat bir vuruşla ağları sarstı. Ancak Salah bununla yetinecek değildi. İlk yarı bitmeden bordomavilileri rahatlatan golü de ağlarla buluşturmayı başardı.

EYLÜL AYININ EN İYİSİ

Karadeniz ekibinin hızlı atacağında savunmaya çarpan top Muhammed Salah'ın önünde kaldı. 44. dakikada yaşanan pozisyonda Salah çaprazdan muhteşem bir şut çıkardı ve golünü kaydetti. Mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan 34 yaşındaki oyuncu maçın en iyisi oldu. Salah karşılaşma sonrasında "Oynadığımız her kupaya talibiz. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz" dedi. Bu arada Muhammed Salah, Süper Lig'in resmi X hesabı tarafından eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi.

KAPTAN ÇIKTI

Trabzonspor'unkaptanı Savic hafif sakatlığından dolayı kadroda yoktu. Yerine Muhammed Salah kaptan olarak sahaya çıktı.

HESABI AÇTI

Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde 50, Devler Ligi elemelerinde 4 gol atmıştı. Avrupa Ligi'nde de 10 golü bulunuyordu. Konferans Ligi'nde ilk golünü Kuopio ağlarına bıraktı.

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