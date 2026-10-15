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Ziraat Türkiye Kupası
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Reis ile yükselen grafik

Bordo mavililer, teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de yükselen bir grafik yakaladı. Reis ile Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz devi, KuPS Kuopio maçını da kazanarak üst üste üçüncü resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Reis ile yükselen grafik

Bordo mavililer, teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de yükselen bir grafik yakaladı. Reis ile Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz devi, KuPS Kuopio maçını da kazanarak üst üste üçüncü resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

AVRUPA'DA KABUSU BİTİRMEK İSTİYOR

Alman teknik adam Thomas Reis ile ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. En son 1 Ağustos 2024'te Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

6 DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Bordo-mavililer Trendyol Süper Lig'deki son maçta Samsunspor karşısında Onana - Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa - Melih, Fabinho - Salah, Muçi, Aral - Dju on biriyle sahaya çıkmıştı. KuPS maçında bu on birden Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Salah ve Dju'nun yer almaması bekleniyor.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

KuPS maçında Malinovskyi, Cabral ve Nwaiwu kart cezalısı. Malinovskyi'nin diz ameliyatı, Okay'ın ise kıkırdak hasarı nedeniyle kadroda yer alamayacağı belirtildi. Mustafa ve Savic de sakatlıkları nedeniyle yok. U19 takımından Oğuzhan Ertem, Mustafa Kuzey Akçay ve Yiğithan Çubukçu da kadroya dahil edildi.

YILDIZLAR DİNLENECEK

Teknik direktör Reis'in, Beşiktaş derbisini düşünerek bugün önemli isimleri dinlendirmesi bekleniyor. Fabinho ve Salah'ın oynaması beklenmiyor. Yerlerine; Cenk, Samet ve Saviolo görev alacak.

İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Teknik direktör Reis, Finlandiya'ya kazanmaya geldiklerini söyledi. İlk Avrupa maçını almak istediğini söyleyen Alman hoca, "Form durumumuz iyi. Eksiklerimiz var ancak kazanmak için gereken kaliteye sahibiz. Konferans Ligi'ne iyi başlamak istiyoruz" dedi.

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