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Anasayfa Trabzonspor Onana penaltı kurtardı kendini affettirdi!

Onana penaltı kurtardı kendini affettirdi!

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya ekibi KuPS ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor'da yıldız file bekçisi Onana kornerden yediği gol sonrası penaltı kurtararak kendini affettirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 21:16 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 21:48
Onana penaltı kurtardı kendini affettirdi!

Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya ekibi Kups Kuopio'ya konuk oldu.

Maçta 3-0 önde olan Fırtına'da file bekçisi Onana, Petteri Pennanen'nin köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen topu çıkaramayınca durum 3-1'e geldi.

PENALTIYI KURTARDI

Maçın 58. dakikasında rakip takımın kazandığı penaltıda Onana yeri doğru tahmin ederek gole izin vermedi ve önceki hatasını affettirdi.

İşte Onana'nın kurtardığı penaltı...

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