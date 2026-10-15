Onana penaltı kurtardı kendini affettirdi!

Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya ekibi Kups Kuopio'ya konuk oldu.
Maçta 3-0 önde olan Fırtına'da file bekçisi Onana, Petteri Pennanen'nin köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen topu çıkaramayınca durum 3-1'e geldi.
PENALTIYI KURTARDI
Maçın 58. dakikasında rakip takımın kazandığı penaltıda Onana yeri doğru tahmin ederek gole izin vermedi ve önceki hatasını affettirdi.
İşte Onana'nın kurtardığı penaltı...
Onana penaltıyı çıkardı! ❌ https://t.co/DShScHgV46— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026