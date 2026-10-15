KuPS: Zemin FIFA standartlarında

KuPS'un Medya ve İletişim Müdürü Kahila, maçın oynanacağı sentetik zemin ve Salah gibi yıldız oyunculara yönelik risk iddialarına ilişkin konuştu. Kahila, "Trabzonspor'dan yapay çim veya Salah gibi oyuncular üzerindeki olası etkileri hakkında herhangi bir sorgu ya da talep almadık. Sahamız tamamen güvenli, FIFA standartlarını eksiksiz karşılıyor ve sakatlıklara neden olmuyor" dedi.

SUNİ ÇİM SIKINTISI

KuPS Kuopio, Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynuyor. 8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın zemini ise suni çimden oluşuyor.