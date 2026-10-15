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Anasayfa Trabzonspor KuPS - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KuPS - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Trabzonspor, lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa'da galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen bordo-mavililer, Thomas Reis yönetiminde sahaya çıkacak. Futbolseverler ise “KuPS - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “TRT 1 canlı izle” aramalarına yöneldi. İşte maçın yayın bilgileri, 11'ler ve Trabzonspor'daki eksik oyuncular...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 18:04
KuPS - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KuPS - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio karşısında galibiyet arıyor. Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına üç puanla başlamayı hedefliyor. KuPS - Trabzonspor maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Tammelan Stadı'ndaki karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. İşte mücadele öncesi son gelişmeler ve ilk 11'ler...

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

KuPS - Trabzonspor maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

KuPS Kuopio ile Trabzonspor arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 canlı izle: TRT 1 resmi canlı yayın ekranı

TRABZONSPOR AVRUPA'DA ÇIKIŞ ARIYOR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a iki maçta aldığı 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenmiş ve Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi'nde devam etmişti.

Bordo-mavililer, lig aşamasının ilk haftasında KuPS Kuopio karşısında kazanarak Avrupa'da yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u ise deplasmanda 3-0 mağlup ederek dikkat çekmişti.

Karadeniz ekibi, ligde yakaladığı bu form grafiğini Avrupa arenasına da taşımayı hedefliyor. KuPS karşısında alınacak bir galibiyet, takımın lig aşamasına moralli başlaması açısından önem taşıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da KuPS Kuopio karşılaşması öncesinde bazı oyuncuların eksikliği dikkat çekiyor. Nweiwu ve Cabral kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu ile genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle forma giyemeyen Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari ise Avrupa kupası kadrosunda yer alabiliyor. Malinovskyi'nin yerine UEFA listesine Melih Kabasakal eklenmişti.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

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