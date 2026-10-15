KuPS - Trabzonspor maçında 6 gol! İzleyin...

UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk oldu.

Saat 19.45'te başlayan ve Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında ilk gol geldi.

Bordo mavili ekipte Paul Onuachu, Muhammed Salah'ın şık pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve curuşunda topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

İşte Paul Onuachu'nun golü...

SALAH FARKI 2'YE ÇIKARDI

İlk yarının bitimine çok kısa bir süre kala Muhammed Salah ceza sahası içinde seken topa gelişine şık vir vuruş yaptı ve rakip fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.

İşte Muhammed Salah'ın golü...

GOOOLLL! Muhammed Salah! Gelişine çok klas bir vuruş! 👌 #UECL https://t.co/WChEssFqVh — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADIK

Bordo mavili temsilcimiz maçın ikinci yarısına da golle başladı. Mücdelenin 47. dakikasında Franculino Dju şutunu çekti, kaleciden dönen top tamamlayarak durumu 3-0'a getirdi.

İşte Franculino Dju'nun golü...

GOOOLLL! Franculino Dju deplasmanda skoru 3-0'a getirdi! #UECL https://t.co/8YSOW1kjqD — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

ONANA KORNERDEN YEDİ

Mücadelede dakikalar 54'ü gösterirken, KuPS'tan Petteri Pennanen köşe vuruşu kullandı. Direkt kaleye yönelen topa Onana müdahale edemeyince skor 3-1'e geldi.

İşte Petteri Pennanen'in golü...

Pennanen'in kornerden direkt attığı golle KuPS farkı 2'ye indirdi. https://t.co/Vt7bmI6T72 — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

FRANCULINO YİNE SAHNEDE

Maçın 90+1. dakikasında hızlı atağa kalkan Trabzonspor'da Franculino yine ağları havalandırdı ve skoru 4-1'e getirdi.

İşte Franculino Dju'nun golü...

GOOOLLL! Franculino Dju maça noktayı koydu! Skor 4-1 oldu! #UECL https://t.co/BnPO6Fb9ly — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

PERDEYİ ENGVALL KAPATTI

Maçın 90+6. dakikasında KuPS'un gelişen atağında Gustav Engvall attığı golle skoru belirledi: 4-2.

İşte Gustav Engvall'ın golü...