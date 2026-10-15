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Anasayfa Trabzonspor KuPS - Trabzonspor maçında 6 gol! İzleyin...

KuPS - Trabzonspor maçında 6 gol! İzleyin...

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS'a konuk oldu.. Bordo mavililer Onuachu, Salah ve Franculino ile skoru 3-0'a getirirken, KuPS'tan Petteri Pennanen attığı golle farkı ikiye indirdi. 90+1'de Franculino yine sahneye çıkarak durumu 4-1'e getirirken gol perdesini 90+6'da Gustav Engvall kapattı ve skoru belirledi: 4-2. İzleyin...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 20:04 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 21:50
KuPS - Trabzonspor maçında 6 gol! İzleyin...

UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk oldu.

Saat 19.45'te başlayan ve Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında ilk gol geldi.

Bordo mavili ekipte Paul Onuachu, Muhammed Salah'ın şık pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve curuşunda topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

İşte Paul Onuachu'nun golü...

SALAH FARKI 2'YE ÇIKARDI

İlk yarının bitimine çok kısa bir süre kala Muhammed Salah ceza sahası içinde seken topa gelişine şık vir vuruş yaptı ve rakip fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.

İşte Muhammed Salah'ın golü...

İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADIK

Bordo mavili temsilcimiz maçın ikinci yarısına da golle başladı. Mücdelenin 47. dakikasında Franculino Dju şutunu çekti, kaleciden dönen top tamamlayarak durumu 3-0'a getirdi.

İşte Franculino Dju'nun golü...

ONANA KORNERDEN YEDİ

Mücadelede dakikalar 54'ü gösterirken, KuPS'tan Petteri Pennanen köşe vuruşu kullandı. Direkt kaleye yönelen topa Onana müdahale edemeyince skor 3-1'e geldi.

İşte Petteri Pennanen'in golü...

FRANCULINO YİNE SAHNEDE

Maçın 90+1. dakikasında hızlı atağa kalkan Trabzonspor'da Franculino yine ağları havalandırdı ve skoru 4-1'e getirdi.

İşte Franculino Dju'nun golü...

PERDEYİ ENGVALL KAPATTI

Maçın 90+6. dakikasında KuPS'un gelişen atağında Gustav Engvall attığı golle skoru belirledi: 4-2.

İşte Gustav Engvall'ın golü...

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