Finlandiya’da Fırtına zamanı! İşte Reis'in Kups maçı 11!i

Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ilk haftasında bugün Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamak istiyor. Bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak hem Avrupa arenasında avantaj elde etmek hem de sezonun devamı için moral kazanmayı hedefliyor.

158. AVRUPA SINAVI

KuPS ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak. Fırtına, daha önce oynadığı 157 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 9. MAÇ

Fırtına, KuPS ile oynayacağı maçla Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 9. kez sahne alacak. İlk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo- mavililer, bugüne dek oynadığı 8 maçın 4'ünde berabere, 3 karşılaşmada ise mağlup ayrılırken yalnızca bir kez kazanabildi.

34 YIL SONRA BİR FİN TAKIMI

Bordo mavililer, 34 yıl sonra bir Finlandiya takımı ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, 1992-93'te Kupa Galipleri Kupası 1. turunda Finlandiya'dan TPS

Turku'yla eşleşmişti. Evinde 2-0 kazanıp deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

AVRUPA'DAKİ TARİHİ ZAFERLER

Karadeniz devi, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-77'de Liverpool, 1983-

1984'te İnter, 1990- 91'de Barcelona'yı evinde 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı. Karadeniz devi, 1983-84'te yendiği İnter'i 14 Eylül 2011'de Şampiyonlar Ligi grup maçında de yenmişti.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

MENDY VE BOUCHOUARİ SAHADA

Bordo mavililerde rotasyon planının öne çıkan başlıklarını orta saha oyuncuları Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari oluşturuyor. Süper Lig'de forma giyemeyen iki oyuncuyu KuPS Kuopio karşılaşmasında değerlendirmek isteyen Reis, böylece bu isimlerden Avrupa arenasında yararlanmayı hedefliyor.

SAVİC VE MUSTAFA İÇİN UYARI

Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç, son yapılan antrenmanlarda ağrı hissettikleri için KuPS Kuopion maçında forma giyemeyecek. Takımın önemli isimleri arasında yer alan iki futbolcunun yokluğu, teknik heyet açısından ciddi bir eksiklik olarak görülüyor. İki oyuncu, Beşiktaş'a karşı görev yapacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

KuPS: Kreidl, Lötjönen, Armah, Antwi, Magassa, Puukko, Pennanen, Gasc, Jyry, Touray, Moreno.

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu.