CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Finlandiya’da Fırtına zamanı! İşte Reis'in Kups maçı 11!i

Finlandiya’da Fırtına zamanı! İşte Reis'in Kups maçı 11!i

UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Avrupa arenasındaki 158. sınavına çıkacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis, sakatlıklar ve Beşiktaş derbisi nedeniyle kadroda kritik hamlelere hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Finlandiya’da Fırtına zamanı! İşte Reis'in Kups maçı 11!i

Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ilk haftasında bugün Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamak istiyor. Bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak hem Avrupa arenasında avantaj elde etmek hem de sezonun devamı için moral kazanmayı hedefliyor.

158. AVRUPA SINAVI

KuPS ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak. Fırtına, daha önce oynadığı 157 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 9. MAÇ

Fırtına, KuPS ile oynayacağı maçla Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 9. kez sahne alacak. İlk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo- mavililer, bugüne dek oynadığı 8 maçın 4'ünde berabere, 3 karşılaşmada ise mağlup ayrılırken yalnızca bir kez kazanabildi.

34 YIL SONRA BİR FİN TAKIMI

Bordo mavililer, 34 yıl sonra bir Finlandiya takımı ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, 1992-93'te Kupa Galipleri Kupası 1. turunda Finlandiya'dan TPS

Turku'yla eşleşmişti. Evinde 2-0 kazanıp deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

AVRUPA'DAKİ TARİHİ ZAFERLER

Karadeniz devi, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-77'de Liverpool, 1983-

1984'te İnter, 1990- 91'de Barcelona'yı evinde 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı. Karadeniz devi, 1983-84'te yendiği İnter'i 14 Eylül 2011'de Şampiyonlar Ligi grup maçında de yenmişti.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

MENDY VE BOUCHOUARİ SAHADA

Bordo mavililerde rotasyon planının öne çıkan başlıklarını orta saha oyuncuları Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari oluşturuyor. Süper Lig'de forma giyemeyen iki oyuncuyu KuPS Kuopio karşılaşmasında değerlendirmek isteyen Reis, böylece bu isimlerden Avrupa arenasında yararlanmayı hedefliyor.

SAVİC VE MUSTAFA İÇİN UYARI

Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç, son yapılan antrenmanlarda ağrı hissettikleri için KuPS Kuopion maçında forma giyemeyecek. Takımın önemli isimleri arasında yer alan iki futbolcunun yokluğu, teknik heyet açısından ciddi bir eksiklik olarak görülüyor. İki oyuncu, Beşiktaş'a karşı görev yapacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

KuPS: Kreidl, Lötjönen, Armah, Antwi, Magassa, Puukko, Pennanen, Gasc, Jyry, Touray, Moreno.

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
"Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!"
Üründül'den Kartal'a sert eleştiri!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en şiddetli yağışı! Sel felaketinde 2 can kaybı: 1277 su baskını ihbarı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA ülke puanı güncellendi!
Fenerbahçe Brahim Diaz'ı transfer edecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya - Olympiacos maçı detayları Marsilya - Olympiacos maçı detayları 08:40
KuPS - Trabzonspor maçı bilgileri KuPS - Trabzonspor maçı bilgileri 08:39
Melo'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! Melo'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! 08:36
Üründül'den Kartal'a sert eleştiri! Üründül'den Kartal'a sert eleştiri! 08:35
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:40
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:41
Daha Eski
Sağlıklı beslenirken sürekli acıkıyor musun? Sağlıklı beslenirken sürekli acıkıyor musun? 06:58
Lyon - Crystal Palace maçı detayları Lyon - Crystal Palace maçı detayları 06:59
Salzburg - Milan karşılaşmasının detayları Salzburg - Milan karşılaşmasının detayları 07:27
Benfica - Celtic maçı detayları Benfica - Celtic maçı detayları 07:55
"Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!" "Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!" 08:09
T. Abraham'dan F.Bahçe'ye gönderme! T. Abraham'dan F.Bahçe'ye gönderme! 08:22