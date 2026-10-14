Trabzonspor'un KuPS maçı kamp kadrosu açıklandı!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk sınavına KuPS deplasmanında çıkıyor. Bordo-mavililer, 15 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te Finlandiya ekibine karşı oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.
LİSTEDE 9 EKSİK
Karadeniz temsilcisinin listesinde yer almayan isimler Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovski, Onuralp Çevikkan ve Umut Nayir oldu.
İŞTE TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Kuzey Akçay, Wagner Pina, Yiğithan Çubukcu, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Oğuzhan Ertem, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Franculino Dju.