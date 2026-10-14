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Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası! İngiltere'de gündem oldu

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, gösterdiği muazzam performansla İngiltere'de manşetleri süslemeye devam ediyor. Liverpool'un Manchester City mağlubiyeti sonrası eski yıldızlarının Trabzonspor'daki gol sayısını kendi takımlarıyla kıyaslayan İngiliz taraftarlar, Salah'ın yokluğuna isyan etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası! İngiltere'de gündem oldu

Trabzonspor'un süper yıldızı Muhammed Salah, İngiltere'yi sallamaya devam ediyor. Liverpool'un Premier Lig'de Manchester City'ye 3-0 mağlup olmasının ardından bordo-mavili futbolcunun eski takımındaki yokluğu yeniden tartışma konusu oldu. İngiliz ekibinin aldığı yenilgi sonrasında taraftarlar, Salah'ın Trabzonspor'daki performansını Liverpool'un hücum istatistikleriyle karşılaştırdı. Liverpool, Premier Lig'de bu sezon 6 maçta toplam 7 gol kaydederken; Salah da Trabzonspor formasıyla 7 gole ulaştı. Mısırlı yıldızın tek başına Liverpool'un toplam gol sayısını yakalaması, sosyal medyada taraftarların gündemine oturdu. Liverpool'un hücum hattındaki performansını eleştiren bazı taraftarlar, Salah'ın ayrılığının ardından takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

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Bordo-mavili takımda tüm gözler Muhammed Salah'ın da üzerinde olacak. Teknik direktör Thomas Reis'in Mısırlı süper yıldızı KuPS sınavında kulübeye çekme ihtimalinin yüksek olduğu da öğrenildi. Hem maçın suni çim zeminde oynanacak olması hem de kritik Beşiktaş derbisi öncesi Salah'ı daha dinç tutma düşüncesinin bu kararda ağır bastığı ifade edildi.

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