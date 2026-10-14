İklim ve sentetik çim

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Trabzonspor, rotasını Avrupa arenasına çevirdi. Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında yarın Finlandiya Veikkausliga temsilcisi KuPS Kuopion ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın KuPS'un kendi kenti olan Kuopio'da değil, yaklaşık 300 kilometre güneydeki Tampere'de bulunan 8 bin kişilik Tammela Stadı'nda oynanacak olması ulaşım ve maç planlarını da değiştirdi. Karadeniz devinin kurmayları ve teknik heyet bu konuda yeni bir yol haritası hazırlamak durumunda kaldı.

SICAKLIKTA BÜYÜK FARK

Trabzonspor'u bekleyen ilk önemli engel ise hava değişimi. Karadeniz kıyısında ılık, nemli ve 18 ila 22 derece bandında seyreden bir iklimden yola çıkacak olan kafile, Tampere'de kış şartlarını aratmayan bir havayla karşılaşacak. Maç günü Tampere'de termometrelerin gündüz en fazla 10 dereceye çıkması, başlama düdüğünün çalacağı TSİ 19.45 sularında sıcaklığın 6-7 derece olması bekleniyor. Oyuncuların vücut ısısı dengesi, kas elastikiyeti ve maç içi solunum temposu açısından bu ani düşüş teknik heyeti düşündürüyor.

TAMMELA'NIN SERT SUNİ ÇİMİ

İkinci ve belki de en kritik tehlike ise Tammela Stadı'nın zemini. Tesis, FIFA Quality Pro sertifikasına sahip sentetik (suni) çimle kaplı. Doğal çime alışkın olan bordo-mavili futbolcular için sentetik yüzey bambaşka bir oyun pratiği anlamına geliyor. Suni çimde meşin yuvarlak doğal çime oranla çok daha az sürtünmeyle ilerliyor, paslar hızlanıyor ve topun sekme açıları değişkenlik gösteriyor. Üstelik sentetik tabanın sertliği, ani yön değiştirmelerde eklem ve adale zorlanmalarını artırarak sakatlık riskini tetikliyor.

SON ANTRENMAN SUNİ ÇİMDE

Rakip KuPS'un kendi liginde maçlarını oynadığı Vare Arena'nın da suni çim olması, Fin ekibine saha alışkanlığı yönünden bariz bir avantaj sağlıyor. Teknik direktör Thomas Reis, antrenman temposunda zemine ayak uydurabilecek krampon seçimi ve pas şiddetinin ayarlanması üzerine özel uyarılarda bulunurken, bordo-mavililer bu iki dezavantajı aşarak Avrupa yürüyüşüne 3 puanla başlamayı hedefliyor. Trabzonspor ayrıca zemine kısmi adaptasyon için son antrenmanını da bu sahada yapma kararı aldı.

MAÇ NEDEN KUOPIO'DA DEĞİL?

KuPS'un lig karşılaşmalarını oynadığı Kuopio'daki Vare Areena, UEFA'nın stat altyapı ve yayın kriterlerini karşılamadığı için karşılaşma Tampere kentine alındı. Tampere kenti maça tarafsız ev sahipliği yapacak olsa da KuPS dahil tüm Fin ligi takımları kış şartları nedeniyle sentetik yüzeyde oynamaya tam adaptasyona sahip. Tammela Stadı'nda bordo-mavili taraftarlara B6 ve B7 blokları tahsis edilirken, çok sayıda taraftarın maça gitmesi bekleniyor.

MALTALI BARBARA YÖNETECEK

Karadeniz devinin KuPS ile oynayacağı maçta Maltalı hakem İshmael Barbara düdük çalacak. KuPS ile Trabzonspor arasındaki mücadele, yarın Finlandiya'nın Tampere kentinde bulunan Tammela Stadyumu'nda oynanacak.

BATİSTA MENDY VE BOUCHOUARİ'YE FIRSAT

Bordo-mavililerde rotasyon planının öne çıkan başlıklarını orta saha oyuncuları Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari oluşturuyor. Süper Lig'de forma giyemeyen iki oyuncuyu KuPS Kuopio karşılaşmasında değerlendirmek isteyen Thomas Reis, bu isimlerden Avrupa arenasında yararlanmayı hedefliyor.

508 GÜN SONRA OYNAYABİLİR

Yabancı kuralı nedeniyle bu sezon Süper Lig'de forma giyemeyen Mendy'nin KuPS kadrosunda yer alması bekleniyor. Fransız ön libero, forma giymesi halinde 508 gün sonra sahada olacak. Mendy, en son 25 Mayıs 2025'te Samsunspor sınavında görev yapmıştı.

SAVUNMA VE FORVETTE DEĞİŞİKLİK

Reis'in rotasyon planının yalnızca orta sahayla sınırlı kalması beklenmiyor. Alman çalıştırıcının, KuPS karşısında savunma hattında ve hücum bölgesinde de farklı tercihlere yönelmesi gündemde. Böylece hem oyuncuların fiziksel yükünün dengelenmesi hem de kadrodaki alternatiflerin değerlendirilmesi hedefleniyor

HEDEF AVANTAJ SAĞLAMAK

Fırtına, KuPS karşısında kadroda yapılması muhtemel değişikliklere rağmen sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Trabzonspor, Avrupa arenasında alacağı iyi bir sonuçla hedefleri doğrultusunda ilerlemek isterken, Beşiktaş maçı öncesinde de takımın fiziksel ve taktiksel dengesini korumayı amaçlıyor.

STOPERLER MEMNUN ETTİ

Samsunspor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan stoperler Savic ve Nwaiwu'nun kart görmemesi memnuniyetle karşılandı. İki futbolcu, pazartesi günü Papara Park'ta Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide forma giyebilecek.

804 GÜNLÜK HASRET

UEFA Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 804 gün aradan sonra galip gelmeye çalışacak. Bordo-mavili takım, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok ekibini 1 Ağustos 2024'te 1-0 yendiği maçın ardından Avrupa kupalarında oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı

BU SEZON İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ

Fırtına, bu sezon Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan ekibi Ferencvaros'a sahasındaki ilk maçta 1-0, deplasmanda ise 4-0 kaybetti. Ferencvaros karşısında turu geçemeyerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, Finlandiya temsilcisi karşısında galip gelmesi halinde Avrupa'da 804 günlük galibiyet özlemine son vermiş olacak.

THOMAS REİS İLE İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Karadeniz devi, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde Avrupa'daki ilk karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Daha önce Samsunspor'da görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi tecrübesi edinen Alman çalıştırıcı, bordo-mavili takımla bu kupadaki ilk maçında galibiyet yaşamaya çalışacak.