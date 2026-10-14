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Anasayfa Trabzonspor Hayal kırıklığı Zubkov

Hayal kırıklığı Zubkov

Sezon başında 4.5 milyon euro'ya Yunan ekibi AEK'ye transfer olan Zubkov, aradığını bulamadı. Ligde 6 maçta 1 kez ilk 11'de forma giyen Ukraynalı yıldız, 3 kez sonradan oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki sağ kanat son 3 maçta sadece 1 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Hayal kırıklığı Zubkov
Sezon başında 4.5 milyon euro'ya Yunan ekibi AEK'ye transfer olan Zubkov, aradığını bulamadı. Ligde 6 maçta 1 kez ilk 11'de forma giyen Ukraynalı yıldız, 3 kez sonradan oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki sağ kanat son 3 maçta sadece 1 dakika sahada kaldı.
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