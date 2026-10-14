Borç 2.9 milyar TL’ye indirildi

Trabzonspor'un 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 2.9 milyar lira olduğu açıklandı. Kulübün kamulaştırma alacağı olan 4.9 milyar liranın toplam borçtan düşürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bonservis borçlarımızın ileriye dönük tüm tutarları bu borçlarımız içerisinde yer almaktadır" denildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'un 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 2.9 milyar lira olduğu açıklandı. Kulübün kamulaştırma alacağı olan 4.9 milyar liranın toplam borçtan düşürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bonservis borçlarımızın ileriye dönük tüm tutarları bu borçlarımız içerisinde yer almaktadır" denildi.