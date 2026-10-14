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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Boateng’den Türkçe paylaşım

Boateng’den Türkçe paylaşım

Teknik ekipte göreve başlayan Jerome Boateng, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda Trabzonspor'da görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Boateng'in mesajına Marc Bartra, Antonio Rüdiger, David Alaba ve Franck Ribery gibi oyuncular yorum yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Boateng’den Türkçe paylaşım
Teknik ekipte göreve başlayan Jerome Boateng, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda Trabzonspor'da görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Boateng'in mesajına Marc Bartra, Antonio Rüdiger, David Alaba ve Franck Ribery gibi oyuncular yorum yaptı.
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