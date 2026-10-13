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Anasayfa Trabzonspor Yasak kalksın çağrısı

Yasak kalksın çağrısı

Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi deplasman tribünlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Yasak kalksın çağrısı
Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi deplasman tribünlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde bulunmasını engelleyecek herhangi bir sorun olmadığını belirterek deplasman yasaklarının kaldırılmasını istedi. Beşiktaş Kulübü de Trabzonspor'un çağrısına destek vererek, deplasman yasağının kalkması gerektiğini ifade eden açıklama yaptı.
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